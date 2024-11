`Bicicleta` de Jô Batista dá quarta vitória seguida na II Liga ao Desportivo de Chaves

O dianteiro ganês Paul Ayongo abriu o marcador para os flavienses, aos 11 minutos, Bruno Rodrigues marcou na própria baliza, aos 24, e Jô Batista, regressado de três meses de paragem por lesão, assinou o golo decisivo, aos 86.



O conjunto de Marco Alves aproximou-se do topo da tabela, subindo ao quinto lugar, com 21 pontos, a três do líder Penafiel (menos um jogo), enquanto o Portimonense, que sofreu a segunda derrota consecutiva, segue à condição no 15º posto, com 10.



A equipa transmontana entrou em campo mais confiante e conseguiu abrir o ativo, ao cabo de 11 minutos, num grande momento do dianteiro ganês Paul Ayongo, que, na sequência de lançamento lateral, recebeu o esférico junto à linha de fundo, ultrapassou dois adversários e disparou certeiro com o pé esquerdo.



Os algarvios reagiram à desvantagem no marcador, empatando num lance de sorte, em que, após canto, o central flaviense Bruno Rodrigues viu o guardião Vozinha socar a bola contra si, com esta a ressaltar para dentro da baliza.



No segundo tempo, o Desportivo de Chaves assumiu o domínio da partida e viu Vinicius Silvestre impedir o golo com duas grandes defesas, em remates de Ayongo (53) e Jô Batista (76), enquanto os algarvios só ameaçaram numa cabeçada à barra de Tamble Monteiro (84).



Dois minutos depois, surgiu o golo da vitória para os forasteiros, numa finalização de classe de Jô Batista, que saiu do banco e se estreou a marcar esta temporada.