Carraça renova com o Desportivo de Chaves

O lateral direito Carraça, de 31 anos, renovou contrato com o Desportivo de Chaves, anunciou o emblema transmontano da II Liga portuguesa de futebol, sem especificar qual a duração do novo vínculo.

“Carraça fecha lado direito da defesa transmontana, vai continuar a vestir de 'azul-grená'”, lê-se em nota divulgada nas redes sociais do clube.



O futebolista português vai cumprir a segunda época consecutiva ao serviço do Desportivo de Chaves, depois de ter totalizado 21 jogos na época 2023/2024, a contar para a I Liga.



Natural da Maia, Carraça passou antes pelo FC Porto, depois de Gil Vicente e BSAD por empréstimo dos "dragões", clube onde cumpriu três jogos pela equipa principal e oito pela equipa B.



Antes da ligação contratual com os azuis e brancos, o lateral direito esteve quatro épocas consecutivas no rival portuense Boavista, clube onde terminou a sua formação e se estreou como sénior na época 2012/2013, com empréstimos a Tondela (2014/2015), pelo qual se sagrou campeão da II Liga, e Santa Clara (2015/16) pelo meio.