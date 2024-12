Casa Pia e Arouca procuram nova vitória

Em Rio Maior, em jogo com início às 20h15, o Casa Pia tenta manter-se em zona segura, num momento em que é nono classificado e regressou aos triunfos, em casa do Estoril (2-0), depois de quatro jogos sem vencer (três empates e uma derrota).

Os casapianos, depois de um empate caseiro frente ao AFS, deslocaram-se ao Estádio António Coimbra da Mota. Numa primeira parte marcada sem tiros certeiros, Telasco Segovia desatou o nó no marcador aos 56', depois de um belo trabalho de Livolant. Cassiano, poucos minutos depois, acabou por desferir a machadada final.





O treinador dos "gansos" João Pereira enfatizou a importância de dar continuidade ao mais recente triunfo: "No último jogo, demos uma resposta ao momento que vivíamos e finalmente reencontrámos novamente as vitórias. Temos o objetivo claro de manter a consistência de resultados, e a nível da mentalidade também. Vem aí um jogo que, independentemente do adversário, nós em casa teremos de dar uma resposta, pois os nossos adeptos merecem".









Diante do surpreendente Santa Clara, os Lobos de Arouca procuravam somar a primeira vitória na Era Vasco Seabra. A verdade é que depois de seis tentativas, o técnico de 41 anos conheceu o sabor do triunfo, fruto de um tento solitário de Jason Remeseiro, no segundo tempo.





Na antevisão à partida, o técnico dos arouquenses Vasco Seabra destacou a boa fase vivida pelo adversário: "O nosso adversário é uma equipa difícil de defrontar e que nos faz estar sempre no limite, pelo que nos coloca uma forte exigência. Temos de olhar para nós com a certeza de que temos de ser altamente competentes e competitivos para darmos sequência a algo que queríamos conquistar há muito tempo, que foi a vitória sobre o Santa Clara".





Liderança em jogo



A 15.ª jornada prossegue no fim de semana, com o FC Porto a entrar em campo no sábado, com uma difícil visita a Moreira de Cónegos, diante da equipa que o eliminou da Taça de Portugal (2-1), enquanto o líder Sporting joga no domingo.



Os "leões" visitam o Gil Vicente, a partir das 20h30, em jogo que antecede, já na segunda-feira, a receção do Benfica ao Estoril Praia (18h45).



Os encarnados venceram 2-0 na quinta-feira na visita ao Nacional, na Choupana, em jogo ainda da oitava jornada, interrompido devido ao nevoeiro, e estão agora a apenas um ponto do Sporting, campeão nacional e líder da prova.





Já o Arouca, que trocou de treinador no final de outubro, teve no domingo passado a primeira vitória do técnico Vasco Seabra, em cinco jogos na I Liga, em casa diante do Santa Clara (1-0), num momento em que a equipa é 17.ª e penúltima classificada.