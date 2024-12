Casa Pia quer continuar a ter fome de vitórias para construir uma consistência

"Para além do plano técnico-tático, a equipa pode estar muito bem preparada, mas, se não tiver os índices de concentração e a fome de ganhar, de nada valem os planos que possamos ter. Têm de demonstrar essa mentalidade. É a diferença que os faz passar a outro patamar e não sermos a tal equipa que ganha um jogo e, a seguir, já não ganha. Os nossos jogadores deram uma resposta no último jogo e vão seguramente continuar a dar", sublinhou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao confronto.



Vinda de um triunfo fora de portas frente ao Estoril Praia, por 2-0, a turma lisboeta vai receber o Arouca com a perspetiva de obter um segundo triunfo consecutivo, de forma a alimentar-se de "mentalidade vencedora", necessitando de alterar comportamentos.



"Demos resposta ao momento que vivíamos e finalmente encontrámos novamente as vitórias. Temos o objetivo claro de mantermos a consistência dos resultados, e a nível da mentalidade também. Vem aí um jogo que, independentemente do adversário, nós em casa teremos de dar uma resposta, pois os nossos adeptos merecem", considerou.



Os arouquenses derrotaram o Santa Clara, por 1-0, no domingo, um triunfo que já lhes fugia desde 22 de setembro, quando venceram o Farense, e o primeiro sob o comando do novo treinador, Vasco Seabra, com João Pereira a alertar para a qualidade do rival.



"Estamos a falar de uma equipa que tem dos maiores orçamentos, excetuando os ditos cinco 'grandes'. Investiu bastante e atacou a época com contratações sonantes para a realidade, com jogadores que vêm de contextos de alto nível e que já jogaram provas europeias. Temos de estar preparados para isso, sabendo que também é uma equipa que está a querer dar uma resposta", analisou o jovem treinador da turma casapiana.



O médio brasileiro Pablo Roberto está recuperado de lesão e pode ser opção para o duelo, ao contrário dos ainda lesionados Kiki Silva e Clau Mendes, com o mercado de janeiro a abrir daqui a duas semanas, sem haver "nada determinado" sobre mexidas.



"Levantamos sempre essas questões, mas não há nada determinado em relação a isso. Estamos muito focados nos jogadores que temos neste momento, em momento algum nos queixamos de alguma coisa e nunca arranjamos desculpas. Acreditamos muito nos jogadores que temos e nas ferramentas ao nosso dispor, mas, como é lógico, o plantel está aberto e faz com que os níveis internos de competitividade estejam altos", frisou.



O Casa Pia, nono, com 17 pontos, e Arouca, 17.º e penúltimo, com 11, defrontam-se na sexta-feira, às 20:15, a contar para a 15.ª jornada da I Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.