Daniel dos Anjos deixa Tondela

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que o atleta Daniel Dos Anjos termina a sua ligação contratual com o nosso clube no próximo dia 30 de junho”, escreve a SAD em comunicado.



Segundo refere no documento, Daniel dos Anjos, com 28 anos, esteve “três épocas de Tondela ao peito e mais de 100 jogos (102) de 'auriverde' vestido” e despede-se do clube com “um registo de 21 golos no seu currículo”.



“O CD Tondela enaltece o profissionalismo demonstrado por (Daniel) Dos Anjos, desejando-lhe felicidades para o seu futuro pessoal e profissional. Obrigado, Dani!”, destaca a SAD.