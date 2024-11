Daniel Ramos quer AVS "com mais coragem e energia positiva" frente ao Braga

“Podemos cometer erros, mas não nos podemos prender a eles. Precisamos de ter coragem para enfrentar um adversário teoricamente favorito, mas acredito que, com uma abordagem bem trabalhada e uma atitude competitiva, podemos discutir o jogo”, disse Daniel Ramos, na conferência de antevisão ao jogo na Vila das Aves.



O técnico elogiou a competência dos bracarenses e a experiência de Carvalhal, “talvez o técnico com mais jogos na I Liga em atividade”, recordando que os minhotos são “uma equipa que apenas perdeu fora de casa no Dragão (por 2-1), marcou golos em quase todos os jogos e está claramente focada em lutar pelos três primeiros lugares”.



“Sabemos que será um desafio difícil, mas o nosso foco está em nós próprios, nos nossos comportamentos e na nossa capacidade de sermos competitivos. A equipa tem de entrar em campo com mais alma, determinação, coragem e energia positiva”, sublinhou.



Para Daniel Ramos, o importante é ser “fiel ao plano de jogo, colocar em prática o que foi trabalhado durante a semana e ser competitivo”.



“Este é um desafio difícil, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para mostrarmos a nossa evolução”, reforçou o técnico, que relativizou, por outro lado, as ausências de Aburjania e Devenish, por lesão, considerando mesmo tratar-se de “uma oportunidade para outros jogadores mostrarem o seu valor”.



Daniel Ramos reiterou confiança em “poder fazer um bom jogo” no domingo, após o teste negativo que foi a sua estreia na Taça de Portugal (o AVS foi eliminado no reduto do Juventude de Évora, do Campeonato de Portugal, por 3-2).



“Embora seja sempre preferível retirar lições em contextos de vitória, conseguimos tirar conclusões valiosas sobre o que não fazer e sobre como melhorar no futuro, tanto na abordagem aos jogos como na própria dinâmica da equipa. Este jogo [da Taça de Portugal] deu-nos uma orientação mais clara, e acredito que isso terá impacto positivo já nos próximos encontros”, concluiu.



O AVS, no 13.º lugar, com 10 pontos, defronta o Sporting de Braga, quinto classificado, com 20, no estádio do Clube Desportivo das Aves, no domingo, a partir das 20:30, num jogo que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.