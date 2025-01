Eleições do Boavista remarcadas para 18 de janeiro

“As eleições realizam-se no dia 18, das 10:00 às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto. O anúncio de publicitação será lançado amanhã [quarta-feira]”, disse Manuel Tavares Rijo.



Inicialmente previsto para sábado, o ato eleitoral para os órgãos sociais do Boavista, 18.º e último colocado da I Liga, rumo ao triénio 2025-2027 conheceu agora outra data, depois de terem sido resolvidas irregularidades na lista encabeçada pelo gestor Filipe Miranda.



O antigo guarda-redes e capitão e atual diretor desportivo do futsal ‘axadrezado’ terá pela frente o advogado Rui Garrido Pereira na corrida à sucessão de Vítor Murta, que não se recandidatou e vai deixar a presidência do clube ao fim de seis anos e dois mandatos.



As duas listas chegaram a ter a concorrência de um movimento liderado pelo senegalês Fary Faye, ex-futebolista e atual presidente da SAD do Boavista, que acabaria por se retirar do sufrágio em 20 de dezembro, 16 dias depois de ter apresentado o seu projeto.