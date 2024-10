Empate sem golos entre Feirense e Vizela

A igualdade a zero reflete a ineficácia de ambas as equipas e a prestação positiva dos guarda-redes do Feirense e do Vizela, num jogo marcado pelo equilíbrio.



Apesar do empate, o Feirense ascendeu, provisoriamente, ao oitavo lugar, com nove pontos, enquanto o Vizela continua no sexto, com 10.



Após um início de jogo equilibrado, foi o Feirense a criar o primeiro lance de perigo, quando Cristian Tassano ficou com a baliza à sua mercê, após uma saída em falso de Ruly, com a defesa do Vizela a cortar o remate do defesa uruguaio em cima da linha de golo, aos 16 minutos.



O Vizela respondeu aos 21 minutos, por intermédio de Lebendeko, que surgiu livre de marcação na zona de penálti para rematar por cima da baliza de João Costa.



A equipa comandada por Vítor Martins voltou a estar perto do golo aos 25 minutos, com Rehmi, de longa distância, a rematar forte para uma boa defesa de Ruly.



Na segunda parte, o Vizela foi mais audaz e quase inaugurou o marcador por Vivaldo, que aproveitou uma confusão na área para rematar à entrada da pequena área, obrigando João Costa a uma defesa apertada (68 minutos).



Pouco depois, aos 72 minutos, Washington surgiu em boa posição no coração da área para cabecear livre de oposição, mas a bola foi parar às mãos do guarda-redes do Vizela.