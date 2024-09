Equipas da I Liga conhecem adversários na terceira ronda da Taça de Portugal

O sorteio da terceira eliminatória da 85.ª edição da Taça de Portugal de futebol realiza-se hoje, já com a presença das 18 equipas da I Liga, entre as quais o detentor do troféu, FC Porto.

A ‘sorte’ dos 64 clubes em competição será conhecida a partir das 14:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, sendo que esta será a primeira ronda em que entrarão as formações do primeiro escalão.



Nesta terceira eliminatória, cujos jogos estão previstos realizarem-se entre 18 e 21 de outubro, os 18 emblemas da I Liga não poderão defrontar-se entre si e vão disputar os respetivos jogos como visitantes.



Além dos primodivisionários, o sorteio contará ainda com a presença de nove formações da II Liga, 14 da Liga 3 (terceiro escalão), 20 do Campeonato de Portugal (quarto escalão) e três resistentes das divisões distritais, nomeadamente Maria da Fonte, da associação de Braga, Lagoa, do Algarve, e Juventude Lajense, de Angra do Heroísmo.



O FC Porto é o atual detentor do troféu, depois de na época passada ter vencido o Sporting na final da prova ‘rainha’, por 2-1, após prolongamento, no Estádio Nacional, em Oeiras.