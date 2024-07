Est. Amadora e Leixões disputam Troféu José Gomes

O duelo particular irá decorrer no Estádio José Gomes, na Amadora, em homenagem ao antigo presidente que dá nome ao recinto dos amadorenses, com início às 19h00 e com entrada gratuita para todos os sócios, adeptos e simpatizantes do clube tricolor.



A equipa da Reboleira encontra-se a realizar um estágio em Lousada, no norte do país, no qual tem um encontro agendado com o Paços de Ferreira, no sábado, que sucede ao triunfo frente ao Sporting B, por 3-0, no primeiro jogo, à porta fechada.



Depois do estágio, o Estrela da Amadora ainda defronta, também em jogos à porta fechada, o Estoril Praia (I Liga), na quarta-feira, e, já após o Troféu José Gomes, o Brentford (Premier League), em 30 de julho, e o Benfica B (II Liga), em 3 de agosto.