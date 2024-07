Estrela da Amadora derrota ingleses do Brentford por 3-1 em jogo de pré-época

Num duelo disputado à porta fechada, no Estádio José Gomes, na Amadora, os golos de Kikas tiveram assistência de André Luiz e do mais recente reforço Petterson Novaes, com Daniel Cabral, outra cara nova no plantel dos ‘tricolores’, a assistir Rodrigo Pinho.



Já o Brentford, apontou o único tento por intermédio do dinamarquês Mathias Jensen, saindo derrotado da Reboleira cinco dias depois de ter empatado frente ao Benfica, no Estádio da Luz, por 1-1, com golos de Mbeumo e do grego Pavlidis, a favor das ‘águias’.



Os ‘estrelistas’ apresentaram um ‘onze’ inicial constituído pelo guarda-redes Francisco Meixedo, os defesas Jean Felipe, Miguel Lopes, Ferro e Rúben Lima, os médios Daniel Cabral, Paulo Moreira e Leonel Bucca, e os avançados Régis Ndo, Caio e Rodrigo Pinho.



Durante a partida, jogaram ainda os guarda-redes Marko Gudzulic e Bruno Brígido, os defesas Eurichano Setila, Issiar Dramé, Giorgii Tunguliiadi, Tiago Gabriel, Mayowa e Nilton Varela, os médios Manuel Keliano, Sola e Daniel Carvalho, e ainda os avançados Gustavo Henrique, Petterson Novaes, André Luiz e Kikas, num total de 26 futebolistas.



A equipa comandada pelo treinador Filipe Martins somou assim o terceiro triunfo em cinco jogos de pré-época, após vitórias sobre o Sporting B (3-0), da Liga 3, e o primodivisionário Estoril Praia (2-1), um desaire com o Paços de Ferreira (4-3), da II Liga, e um empate com o Leixões (1-4 nos penáltis), no seu encontro de apresentação.



O Estrela da Amadora tem ainda mais um jogo de preparação agendado, com o Benfica B, da II Liga, no sábado, a realizar-se no Benfica Campus, no Seixal, antes da estreia na I Liga, com a visita ao reduto do Sporting de Braga, em 11 de agosto, a partir das 20:30.