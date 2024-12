Estrela da Amadora quer usar boa forma caseira para obter primeiro triunfo fora

“Lutamos sempre para conseguir o melhor resultado possível, que é a vitória. Numa I Liga tão competitiva, nem sempre é fácil. Na maior parte dos casos, temos apanhado nos jogos fora as equipas da primeira metade da tabela. Torna-se mais difícil ganhar, mas alguma vez vai acontecer. Estamos confiantes, preparámo-nos bem, a equipa está num bom momento e o grupo está forte. Passámos a quadra natalícia com um espírito de união e queremos transportar esse sentimento para o campo”, assumiu o treinador.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, José Faria abordou a discrepância existente no Estrela da Amadora entre os jogos em casa, nos quais soma três triunfos seguidos e conquistou 14 dos 15 pontos totalizados até ao momento, e os jogos fora, com apenas um empate conseguido, logo na primeira ronda, com o Sporting de Braga.



“Obviamente, o fator casa é importante, mas não me parece que haja algum bloqueio mental ou uma situação fora do normal. Tem sido o contexto em si. Fora, defrontámos as cinco equipas que estão no topo da tabela, mais o Gil Vicente e o Farense, nos quais podíamos ter tido outro resultado e prestação. Temos de melhorar rapidamente. Não queremos ser a equipa conhecida por ser forte em casa e frágil fora. Não tenho dúvida de que somos os campeões do trabalho”, salientou o treinador, com 38 anos de idade.



José Faria considerou este “um dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos” e, como tal, espera um confronto com o AVS “de máxima dificuldade”, sem contar com Miguel Lopes e Tiago Mamede, por lesão, tendo Ferro ainda a recuperar índices físicos.



“O ‘mister’ Daniel Ramos tem um trajeto que fala por si. Tem feito bons trabalhos e já tem ‘quilómetros’ disto, apresentando equipas sempre muito compactas, organizadas e intensas. Veio trazer alguma estabilidade e a simples mudança acaba por fazer com que os jogadores mudem o ‘chip’ face a uma liderança diferente. Mudaram a maneira de defender, com mais gente atrás, tendo mais solidez. Vai ser uma equipa difícil e vai ser um jogo propício a um encaixe direto, bolas paradas e muitos duelos”, perspetivou.



O jovem extremo brasileiro Caio Santana, de 20 anos, participou na antevisão ao duelo após recuperar de uma lesão que o afastou das opções da equipa principal por mais de dois meses, jogando desde então pela equipa B, que ajudou a alcançar o Campeonato de Portugal no último ano, na distrital de Lisboa, não esperando esta rápida ascensão.



“As coisas aconteceram muito rápido. Há três anos, estava no Brasil e nem tinha clube. Foi um progresso muito grande e, sinceramente, não esperava que fosse tão rápido. A lesão fez-me bem para colocar a cabeça no lugar. Andava um pouco perdido e fez-me entender que é o meu primeiro ano como jogador profissional, estou num processo de evolução e as coisas não vão ser sempre como eu quero”, explicou o jovem futebolista.



O Estrela da Amadora, 12.º colocado, com 15 pontos, visita no sábado o AVS, 15.º, com 13, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, a partir das 15:30, no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves, que terá a arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.