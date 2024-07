Famalicão vence Casa Pia por 2-0 num particular entre primodivisionários

No Estádio Municipal de Famalicão, os anfitriões levaram a melhor perante à formação lisboeta através dos tentos do extremo brasileiro Sorriso e do médio português Gustavo Sá, a anteceder a apresentação oficial do plantel aos sócios, a partir das 20:30.



Este foi o quarto triunfo do Famalicão em cinco encontros de pré-época já efetuados, o primeiro contra uma equipa da elite do primeiro escalão, após vencer a formação sub-23 (4-0), o Trofense (3-0) e o Penafiel (3-1), para além do empate face ao Leixões (1-1).



Os famalicenses defrontam ainda os espanhóis do Deportivo, na terça-feira, e encerram a preparação com um confronto diante do Moreirense, em 03 de agosto, estreando-se oficialmente nesta temporada com a receção ao Benfica, em 11 de agosto, pelas 18:00.



Já o Casa Pia, concluiu o estágio em Guimarães com um desaire, após a igualdade face ao primodivisionário Moreirense (1-1), que se seguiu aos ‘nulos’ com Caldas e Lusitânia dos Açores e à única vitória, face ao 1º Dezembro, por 4-1, num trio de rivais da Liga 3.



Os ‘gansos’ defrontam ainda o Mafra, em 03 de agosto, para ultimar preparativos para a receção ao Boavista, da primeira ronda da I Liga, em 10 de agosto, a partir das 18:00.