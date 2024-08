FC Porto B empata em Tondela

Ceitil adiantou os tondelenses, aos 15 minutos, enquanto Hélder Tavares, aos 54, ampliou a vantagem do Tondela, mas os anfitriões não conseguiram segurar a vantagem, tendo o FC Porto B cegado ao empate com golos de Mota (69) e Rui Monteiro (82).



No primeiro jogo em casa, o Tondela entrou mais pressionante e, aos 15 minutos, chegou à vantagem através de Ceitil, tendo ampliado já na segunda metade, aos 54, por intermédio de Hélder Tavares.



Hélder Tavares cabeceou para dentro da baliza numa assistência de Pedro Maranhão que já tinha assistido Ceitil na primeira parte.



O treinador contrário, João Brandão, mexeu na equipa e teve frutos, tendo Mota aos 69, reduzido para os 'dragões', enquanto Rui Monteiro, aos 82, concluiu a recuperação e igualou a contenda.



Com esta igualdade, as duas equipas seguem juntas na tabela, com o Tondela a ser 10.º e o FC Porto B 11.º classificados, ambos com dois pontos.



Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – FC Porto B, 2-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Ceitil, 15 minutos.



2-0, Hélder Tavares, 54.



2-1, Mota, 69.



2-2, Rui Monteiro, 82.



Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto (Diego Tavares, 52), João Afonso, Ricardo Alves, Maviram (Tiago Manso, 61), Hélder Tavares (Nuno Cunha, 61), Ceitil, Costinha (Rodrigo Ramos, 84), Xavier, Roberto e Pedro Maranhão (Miro, 84).



(Suplentes: Gabriel Souza, Diego Tavares, Tiago Manso, Nuno Cunha, Cícero, Cascavel, Miro, Tray Fuller e Rodrigo Ramos).



Treinador: Luís Pinto.



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Dinis Rodrigues (Mota, 60), Gabi, Filipe Silva, Martim Cunha, André Oliveira (Tiago Andrade, 61), Domingos Andrade (Rodrigo Fernandes, 83), Gonçalo Sousa (Filipe Sousa, 61), Rodrigo Mora, Marcus (Rui Monteiro, 61) e Candê.



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Tiago Andrade, Rodrigo Fernandes, Luís Gomes, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Mota, João Teixeira e Filipe Sousa)



Treinador: João Brandão.



Árbitro: Fá Braima Sanhá (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Roberto (29 e 87), Gonçalo Sousa (42), Hélder Tavares (58), Tiago Manso (67), Nuno Cunha (79), Tiago Andrade (90+2) e Gabi (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Roberto (87).



Assistência: 2.126 espetadores.