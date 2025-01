Felgueiras vence e complica vida ao Paços de Ferreira

Com este triunfo, o Felgueiras subiu uma posição e é agora 12.º, com 19 pontos, enquanto o Paços mantém por agora o 14.º lugar, com os mesmos 15, mas corre o risco de acabar em zona de descida no final desta jornada, que conta ainda com quatro jogos em atraso.



Felgueiras e Paços tentavam a segunda vitória consecutiva, algo que ainda não tinham conseguido esta época, e os locais até começaram melhor, face a um adversário meio adormecido e demasiado 'macio' sem bola.



O resultado prático desta superioridade inicial foi o golo anotado por Vasco Moreira, aos 19 minutos, numa saída rápida com participação de Landinho e Pedro Rosas, autor da assistência para a zona do penálti.



Costinha, secundado por Pavlic, liderou a reação pacense, com Rui Fonte a protagonizar os lances mais perigosos, aos 21 e 34 minutos, mas a pontaria não estava afinada.



Pavlic e Rui Fonte deram continuidade ao ascendente ofensivo pacense no arranque do segundo tempo, mas foram os locais que ficaram mais perto de marcar, aos 51 minutos, quando Carlos Eduardo surgiu isolado, contornou Marafona e atirou ao lado.



O avançado brasileiro do Felgueiras chegou mesmo a introduzir a bola na baliza pacense, aos 75, em lance que seria anulado por posição irregular.



O Paços ainda estreou o reforço de inverno Marozau, mas o resultado não sofreu alterações.