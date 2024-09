`Gala das Campeãs` distingue melhores jogadoras de futsal e futebol em Portugal

Perante uma plateia composta por centenas de convidados, entre os quais jogadoras, treinadores e representantes de equipas que competem em todas as divisões de futebol e futsal femininos em Portugal, o presidente da FPF salientou a evolução registada na última década no nosso país, estipulando ainda objetivos concretos para os próximos anos.

“Quando constituímos a equipa para estar à frente da Federação Portuguesa de Futebol tinha de ter uma mulher e em boa hora escolhemos a Mónica Jorge. Na Escola Superior de Rio Maior, ela desenvolveu um plano estratégico há 10 anos”, revelou o máximo dirigente federativo.A cumprir o seu último mandato na presidência da FPF, Fernando Gomes anuncia ainda um objetivo para os próximos anos."Há 10 anos, tínhamos pouco mais de cinco mil atletas, hoje, à data, temos mais de 19 mil e nesta época desportiva, relativamente à época anterior, estamos a crescer 40% e estamos a desenvolver um plano estratégico, 2020/2030, para que nessa data cerca de 75 mil mulheres, raparigas e meninas pratiquem futebol feminino em Portugal”, informou.O evento, que teve lugar no Salão Preto e Prata, no Casino Estoril, distinguiu jogadoras em foco como a internacional portuguesa Kika Nazareth com o prémio de melhor jogadora da temporada, declarando-se "emocionada" pela conquista de um "prémio coletivo" sobre o qual "podia estar horas a falar”, mas terminaria “sempre a agradecer".Filipa Patão foi uma das mais premiadas da noite, tendo recebido dois galardões, os Prémios Mérito e Melhor Treinadora, Olivia Smith recebeu o prémio de melhor jogadora jovem, e o melhor onze foi composto por Hannah Seabert, Ana Borges e Olivia Smith (Sporting), Carole Costa, Christy Ucheibe, Lúcia Alves, Andreia Faria, Andreia Norton e Kika Nazareth (Benfica), Beatriz Cameirão (Damaiense, transferida para o Benfica em 24/25) e Telma Encarnação (Marítimo, transferida para o Sporting em 24/25).Na gala, foram também entregues as distinções Inclusão Social, recebida pelo projeto Fut4Women, sediado no Estoril Praia, Inspiração, entregue à judoca Patrícia Sampaio e às atletas paralímpicas Cristina Gonçalves e Carolina Duarte.No que respeita ao futsal, o Melhor cinco inicial é composto por Ana Catarina, Maria Pereira e Janice Silva (Benfica), Dinha (Santa Luzia) e Lídia Moreira (Novasemente). Janice Silva foi distinguida como Melhor Jogadora, Catarina Lopes e Ricardo Rodrigues (Novasemente) foram distinguidos como Melhor Jovem e Melhor Treinador, respetivamente.Por fim, o Prémio Campeãs da Liga foi entregue ao Benfica, atual campeão nacional.