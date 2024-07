LE. Daniel Sousa quer evitar surpresas na 2.ª mão

A equipa minhota parte com essa vantagem de dois golos alcançada na passada quinta-feira, com golos de Ricardo Horta e Zalazar, mas o treinador alertou para uma eventual sensação de conforto na eliminatória.”, disse, na conferência de imprensa de antevisão, ainda em Braga.O treinador recusou mesmo a ideia de que o Sporting de Braga tem a eliminatória na mão.”, disse.Daniel Sousa garantiu “uma ambição muito grande” para o jogo da segunda mão: “”.O técnico disse ainda esperar uma “abordagem diferente” do Maccabi Petah Tikva, nomeadamente uma frente de ataque com três jogadores, ao contrário da dupla que jogou na "Pedreira", porque “terão que correr mais riscos”.O médio André Horta, que nem sequer jogou na primeira mão, e o ponta-de-lança Banza, melhor marcador da equipa na época passada, que só entrou no último quarto de hora da partida em Braga, podem ainda sair do plantel, sendo que o treinador frisou que o “mercado é imprevisível”, mas que os dois jogadores “fazem parte do plantel até caso em contrário”.A comitiva bracarense partiu para a Bulgária ao início da tarde, estando o jogo da segunda mão marcado para as 18h30 (hora em Lisboa) de quinta-feira, no estádio Georgi Asparuhov, em Sófia, numa partida que será arbitrada pelo grego Evangelos Manouchos.Se eliminar a equipa israelita, o Sporting de Braga vai encontrar na terceira pré-eliminatória os suíços do Servette.