Leixões conquista Troféu José Gomes na apresentação do Estrela da Amadora

O ‘tricolor’ André Luiz, aos 29 minutos, inaugurou o marcador e, aos 69, Moshood fez a igualdade para o clube de Matosinhos, da II Liga.



No desempate por grandes penalidades, Kikas, que atirou por cima, e Jean Filipe, que permitiu a defesa do guarda-redes Igor Stefanovic, foram os ‘azarados’ que ditaram a derrota do Estrela da Amadora e a atribuição do troféu ao Leixões.



A equipa da Reboleira, que aproveitou a ocasião para estrear o novo equipamento alternativo (branco, com uma lista vermelha e outra verde no lado esquerdo) entrou melhor no jogo e mostrou a diferença de argumentos perante uma equipa da II Liga.



Ainda que André Luiz, aos 29 minutos, tenha inaugurado o marcador, tornou-se evidente que os comandados de Filipe Martins, também uma ‘cara nova’ na Reboleira, precisam de melhor entrosamento nas ações ofensivas e no momento da finalização.



A jogar de forma calma, sem arriscar muito, o Leixões conseguiu chegar à igualdade, aos 69 minutos por intermédio de Moshood.



O fluxo de jogo ofensivo da equipa da casa manteve-se e nem as substituições tiraram intensidade ao encontro, mas alguns desacertos na decisão no último passe acabou acabaram por ser fatais para os estrelistas num jogo que acabaria por ser decidido no desempate por marcação de grandes penalidades.



O Leixões converteu as quatro ocasiões que dispôs, já que não foi necessário um quinto ‘tiro’, uma vez que o Estrela da Amadora não conseguiu bater Igor Stefanovic por duas ocasiões.