Lusitano de Évora elimina AVS da Taça de Portugal

Nas eliminatórias anteriores, a equipa alentejana, que disputa a Série D do Campeonato de Portugal, já tinha afastado, igualmente em sua casa, o Estoril Praia, também do primeiro escalão, e o Académico de Viseu, da II Liga.



Em jogo da quarta ronda da prova 'rainha', no 'velhinho' Campo Estrela, o AVS, que estreou o treinador Daniel Ramos, sentiu sempre dificuldades para chegar à baliza adversária e, na primeira parte, só um remate de Vasco Lopes, aos quatro minutos, foi digno de registo.



O conjunto de Évora começou a construir a vitória aos 19 minutos, com um golo do avançado Dida, e aumentou a vantagem, aos 33, por Miguel Lopes, através de uma grande penalidade a castigar uma falta do guarda-redes do AVS sobre o defesa Tiago Palancha.



Numa altura em que o Lusitano controlava o jogo, o AVS reduziu a desvantagem, com o veterano avançado Nenê a cobrar com êxito um penálti assinalado após mão na área do defesa lusitanista João Pinto.



As alterações introduzidas ao intervalo pelo treinador Daniel Ramos fizeram bem à equipa da I Liga, que apareceu mais pressionante no início do segundo tempo, mas, ainda assim, sem criar grandes oportunidades de golo.



A expulsão de Gustavo Assunção, por acumulação de amarelos, aos 57 minutos de jogo, terá dificultado a reação do AVS.



Logo a seguir, aos 64 minutos, o Lusitano praticamente sentenciou a partida, com Dida a 'bisar', numa recarga a um remate de Sele Davou que foi bloqueado pela defesa adversária.



No 'tudo por tudo', o AVS ainda voltou a marcar, já em tempo de compensação, através do avançado Zé Luís, num cabeceamento na sequência de um canto, mas o tento do cabo-verdiano foi insuficiente para as intenções dos visitantes.



Com a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, o Lusitano de Évora, que não chegava tão longe na prova desde 1963/64, já sabe que vai encontrar o vencedor do jogo entre Leixões, da II Liga, e Sporting de Braga, da I Liga. Os leixonenses e os minhotos jogam hoje, em Matosinhos, a partir das 18:30.



Jogo no Campo Estrela, em Évora.



Lusitano de Évora – AVS, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Dida, 19 minutos.



2-0, Miguel Lopes, 33 (grande penalidade).



2-1, Nenê, 41 (grande penalidade).



3-1, Dida, 64.



3-2, Zé Luís, 90+4.



Equipas:



- Lusitano de Évora: Marcelo Valverde, Marcos Soares (Rodrigo Monteiro, 86), Tiago Palancha, Cassiano, João Pinto, Mauro Andrade, Johnson Juah (André Santos, 67), Martim Águas, Sele Davou (Tiago Batista, 67), Miguel Lopes (Afonso Sousa, 80)e Dida (Kenneth Kalunga, 67).



(Suplentes: Duarte Martins, Tiago Batista, João Delgado, André Santos, Alex Reis, Tomás Lima, Rodrigo Monteiro, Afonso Sousa e Kenneth Kalunga).



Treinador: Pedro Russiano.



- AVS: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Jorge Teixeira, Baptiste Roux, Kiki Afonso (Eric Veiga, 45), Gustavo Assunção, Jaume Grau (Luís Silva, 45), Vasco Lopes, Tunde Akinsola (Issiaka Kamate, 45), Nenê (Zé Luís, 71) e Rodrigo Ribeiro (Jonatan Lucca, 62).



(Suplentes: Pedro Trigueira, Nacho Rodriguez, Luís Silva, Issiaka Kamate, Yair Mena, Léo Alaba, Eric Veiga, Zé Luís e Jonatan Lucca).



Treinador: Daniel Ramos.



Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jaume Grau (23), Simão Bertelli (32), Gustavo Assunção (43 e 57) e Marcelo Valverde (45+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gustavo Assunção (57).



Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.