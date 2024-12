Mafra regressa aos triunfos frente ao Benfica B

O primeiro golo da partida teve a assinatura de um ex-jogador da formação ‘encarnada’, Diogo Capitão (10 minutos), na sequência de um pontapé de canto, e logo depois, Miguel Falé (12) ampliou a vantagem mafrense e selou o resultado.



Com este triunfo, o Mafra interrompe uma série de quatro jogos sem vencer na prova e abandona o fundo da classificação, ocupando o 14.º posto, com 14 pontos.



Já o Benfica B, com 24 pontos, no terceiro lugar, soma o terceiro jogo sem vencer e a segunda derrota consecutiva, depois da goleada da última ronda frente à União de Leiria (0-5), ficando mais longe do primeiro lugar, agora na posse do Penafiel (28), que tem mais uma partida do que o Tondela (27), segundo.



As duas equipas entraram em campo com os olhos postos na baliza adversária e Hugo Félix, para o Benfica, e Etim, para o Mafra, deixaram os primeiros avisos. Os ‘saloios’ demoraram pouco a concretizar a ameaça e, aos 10 minutos, Diogo Capitão inaugurou o marcador depois do pontapé de canto batido por Nibe.



Os adeptos presentes no Municipal de Mafra ainda festejavam a vantagem e o Mafra já ampliava para 2-0, novamente com Nibe na jogada: o médio combinou com Falé e o avançado rematou certeiro pela segunda jornada consecutiva.



Os ‘encarnados’ acusaram os golos sofridos de rajada, tentaram ‘dar troco’ à equipa do Oeste, mas o Mafra esteve sempre bem a defender, apostando numa pressão alta para manter o adversário longe da baliza de Fraisl.



Tal como na parte final do primeiro tempo, o Benfica entrou para a segunda metade apostado em, pelo menos, reduzir a vantagem do Mafra, ocupou o meio-campo de ataque, com Hugo Félix e Gustavo Varela a protagonizarem os lances mais flagrantes de golo.



Embora as ‘águias’ tenham estado mais tempo no controlo do jogo e construído mais lances de ataque, o Mafra susteve sempre de forma organizada as investidas da equipa de Nelson Veríssimo e, nos últimos minutos, foram mesmo os mafrenses a dispor de uma nova boa oportunidade para o terceiro golo do encontro, com Vítor Gonçalves a errar o alvo.