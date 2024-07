Marítimo e Yves Baraye acordam rescisão de contrato

O Marítimo, da II Liga portuguesa de futebol, chegou a acordo com o avançado senegalês Yves Baraye para a rescisão de contrato por mútuo acordo, anunciou o emblema insular no seu sítio oficial na Internet.

Na temporada 2023/24, o atleta de 32 anos, que ingressou nos verde-rubros em junho de 2023 e tinha mais um ano previsto no seu contrato, cumpriu apenas seis jogos pelos madeirenses.



Yves Baraye junta-se às saídas já anunciadas do guarda-redes Amir, dos defesas Zainadine Júnior, Dylan Collard (Lusitânia de Lourosa) e René Santos (Guarani, do Brasil), dos médios Bruno Xadas (Tianjin Jinmen Tiger, da China) e Higor Platiny, e do avançado José Bica (Vitória de Guimarães), além da passagem de Edgar Costa para a equipa B do Marítimo.