MT assina em definitivo pelo Santa Clara

“Para mim, é uma felicidade enorme continuar no Santa Clara. Sinto-me muito bem no clube e nos Açores. Estou preparado para mais uma época exigente e cheia de desafios”, afirmou o jogador, citado numa nota divulgada na página oficial do clube na Internet.



Os açorianos adiantam que MT assinou um contrato válido até 2028 e recordam que o lateral de 23 anos realizou duas assistências em 21 partidas na época passada ao serviço do Santa Clara.



MT chegou à ilha de São Miguel na época 2022/23, por empréstimo do Vasco Gama, clube no qual realizou a formação.



Além de MT, o Santa Clara já assegurou para a temporada 2024/25 as contratações de João Costa e Alysson, ambos provenientes do Alverca, a compra em definitivo de Klismahn e a renovação do capitão Paulo Henrique.



O Santa Clara vai regressar ao principal escalão do futebol nacional após ter conquistado o primeiro lugar na II Liga, na qual permaneceu uma temporada na sequência da descida de divisão em 2022/23.