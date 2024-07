Óscar Rivas reforça Vitória de Guimarães até 2028

O emblema da comunidade autónoma de Madrid, recém-despromovido ao terceiro escalão de Espanha, após a 20.ª posição na segunda divisão, adiantou, na nota publicada, ter recebido uma verba pela transferência, sem a especificar, e manteve uma “percentagem dos direitos económicos futuros” do jogador de 24 anos.



O Alcorcón vincou ainda que o acordo “é bom para todas as partes”, após o central ter recebido várias propostas para jogar nas divisões principais de vários países europeus e de ter pedido ao clube uma transferência que lhe permitisse “a sua evolução desportiva ao mais alto nível”.



“O clube comunicou ao Óscar Rivas que, dada uma proposta que fosse boa para todas as partes, estaria disposto a considerar esse pedido, especialmente tendo em conta o seu comportamento no clube desde a sua chegada”, indica ainda o comunicado.



O futebolista natural de Albacete vai cumprir a primeira experiência em solo luso depois de representar, como sénior, o Móstoles, do quarto escalão, na época 2020/21, e o Alcorcón, clube pelo qual somou 65 jogos oficiais, 34 dos quais em 2023/24, e marcou três golos.



Com formação no Atlético de Madrid e no Getafe, Óscar Rivas é o quinto reforço do Vitória de Guimarães neste defeso, após a confirmação do defesa João Teixeira Mendes, ex–FC Porto, dos médios Samu, ex–Vizela, e Marco Cruz, ex–Sporting, e do avançado Chucho Ramírez, contratado aos mexicanos do Morelia após um ano a jogar no Nacional, por empréstimo.