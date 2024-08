Paços de Ferreira garante empréstimo de extremo equatoriano Emerson Pata

“O FC Paços de Ferreira chegou a acordo com o Independiente del Valle para o empréstimo de Emerson Pata. O extremo equatoriano de 20 anos torna-se, assim, reforço dos castores para a temporada 2024/25”, informa o Paços de Ferreira.



Nos últimos anos, Emerson esteve ao serviço dos sub-20 do clube equatoriano, em cujo escalão representou a sua seleção no Sul-americano, mas já este mês estreou-se pela equipa principal, tendo alinhado em duas partidas.



“A verdade é que as coisas correram muito bem no Equador e por isso surgiu esta oportunidade. Estou muito satisfeito com o grupo, com uma estrutura muito organizada e sinto-me contente por poder dar o meu contributo à equipa. É isso que quero: acrescentar”, disse o jogador, já em Paços de Ferreira, citado pela comunicação do emblema nortenho.



Emerson, que chega a Paços de Ferreira ao fim da terceira jornada da II Liga, definiu-se ainda como “um jogador rápido”, capaz de tirar “muitas vantagens no um contra um”.