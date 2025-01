Portimonense vence fora o FC Porto B com `bis` de Paulo Vítor

A equipa dirigida por João Brandão sofreu a segunda derrota consecutiva, e segunda em casa, e mantém-se no penúltimo lugar da classificação geral, com 13 pontos, ao passo que o Portimonense obteve a segunda vitória seguida e subiu do 14.º para o 13.º posto, tendo agora 20 pontos.



O FC Porto marcou primeiro, por André Oliveira, aos nove minutos, mas perdeu rapidamente a vantagem com um golo de Paulo Vítor, quatro minutos depois, e foi este jogador que, de grande penalidade, fez o 2-1 final para o Portimonense, aos 69 minutos.



O golo dos anfitriões surgiu na sequência de um ataque pelo flanco esquerdo, em que André Oliveira aproveitou uma defesa incompleta de Vinícius e recargou para o fundo da baliza, colocando a sua equipa na frente, aos nove minutos.



A vantagem portista durou pouco, porque Chico Banza, volvidos quatro minutos, isolou-se no corredor direito, entrou na área portista, rematou e Gonçalo Ribeiro defendeu para a frente, tendo Paulo Vítor recuperado a bola e marcado com um remate forte junto ao poste esquerdo.



A segunda parte começou com o Portimonense ambicioso e Tamble ameaçou a baliza portista, aos 51 minutos, mas Gonçalo Ribeiro saiu ao seu encontro e travou-lhe a progressão com uma defesa corajosa.



O FC Porto B reagiu, Heitor evitou com um corte providencial que Tiago Andrade fizesse o 2-1, aos 56 minutos, e, pouco depois, Angel Alarcón também esteve muito perto de marcar, com um remate em arco que fez a bola sair rente.



Fábio Veríssimo foi chamado pelo VAR aos 65 minutos para reavaliar um lance de possível grande penalidade cometido por João Teixeira, que foi então confirmada pelo árbitro, com o argumento de que o médio portista desviara a bola usando o braço de um modo irregular.



Paulo Vítor cobrou a grande penalidade, aos 69 minutos, e fez o 2-1 para a sua equipa, consumando a reviravolta no marcador iniciada pelo mesmo jogador.



O Portimonense beneficiou de uma ocasião clara para ampliar a sua vantagem aos 76 minutos, mas Ruan, a poucos metros da baliza azul-e-branca, atirou por alto.



O FC Porto tentou tudo para empatar e Angel Alárcon dispôs de uma boa oportunidade para marcar aos 90+1, isolado diante de Vinícius, mas este saiu da baliza e conseguiu defender o remate, tendo a bola sobrado para João Teixeira que, de cabeça e com a baliza deserta, rematou para fora.