Rio Ave sofre em Alverca mas continua na Taça

Em jogo da quarta eliminatória, disputado no Complexo Desportivo de Alverca, os ribatejanos estiveram a vencer no tempo regulamentar, com golos de Alysson Silva, aos 39 minutos, e Anthony Carter, aos 46, mas Zoabi, aos 88, e Clayton, aos 90+5, na transformação de uma grande penalidade, levaram o jogo para o prolongamento.Sem golos no prolongamento, o vencedor foi encontrado através da marca de penálti, com Jhonatan, guarda-redes do Rio Ave, a ser a figura do encontro, defendendo dois castigos máximos.Vasco Botelho da Costa, técnico do Alverca, da II Liga, pediu uma exibição a roçar a perfeição frente ao Rio Ave, e o conjunto ribatejano foi superior ao adversário na primeira parte, chegando à vantagem aos 39 minutos, na sequência de um lance de bola parada.Andrezinho cobrou o livre para a entrada de Alysson Silva, ao segundo poste, encostar de pé direito para o 1-0, já depois de o Alverca ter criado várias situações de golo, em remates de Brenner Lucas, Anthony Carter e Thauan Lara, travados pelo guarda-redes Jhonatan.A formação vila-condense, orientada por Petit, teve algumas condicionantes para a visita ao Ribatejo, e só conseguiu reagir perto do intervalo, através de um remate de Medina que saiu enrolado junto ao poste.A abrir o segundo tempo, o Alverca ampliou a vantagem, por Anthony Carter, após passe de David Bruno, com o avançado australiano diante de Jhonatan a atirar a contar, na sequência de uma perda de bola de um defensor do Rio Ave.Aproveitando a desvantagem numérica do Alverca, devido à expulsão de Thauan Lara, a formação vila-condense instalou-se no meio campo contrário e, após um final de ‘loucos’, conseguiu levar o jogo para prolongamento.Zoabi reduziu para 2-1, assistido por Kiko Bondoso, e depois foi Clayton, de penálti, após mão na bola de Alysson Silva na grande área, a empatar o jogo a duas bolas já em tempo de compensação.No prolongamento, e em inferioridade numérica, o Alverca ainda dispôs das melhores chances para voltar a marcar, mas Jhonatan impediu o golo por duas vezes, e nas grandes penalidades o guarda-redes do Rio Ave acabou por tornar-se o herói da partida.Jogo no Complexo Desportivo de Alverca.Alverca – Rio Ave, 2-2 após prolongamento, 2-4 no desempate por grandes penalidades.Ao intervalo: 1-0.No final do tempo regulamentar: 2-2No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.Marcadores:1-0, Alysson Silva, 39 minutos.2-0, Anthony Carter, 46.2-1, Zoabi, 88.2-2, Clayton, 90+5 (grande penalidade).Marcadores no desempate por grandes penalidades:0-0, Eduardo Ageu (defesa do guarda-redes).0-1, João Novais.0-1, João Lima (defesa do guarda-redes).0-2, Clayton.1-2, David Bruno.1-3, Marious Vrousai.2-3, Paulo Eduardo.2-4, Aguilera.Equipas:- Alverca: Pedro Silva, David Bruno, Sema Velázquez (Paulo Eduardo, 73), Alysson Silva, Thauan Lara, Eduardo Ageu, Miguel Pires (Pedro Bicalho, 107), Diogo Martins (Shinga, 87), Brenner Lucas (Luís Miguel, 62), Anthony Carter (João Lima, 62) e Andrezinho (Ricardo Dias, 87).(Suplentes: João Bravim, Éber Bessa, Luís Miguel, Paulo Eduardo, Wilson Eduardo, Ricardo Dias, Pedro Bicalho, Shinga e João Lima).Treinador: Vasco Botelho da Costa.- Rio Ave: Jhonatan, Marious Vrousai, Patrick William, Aderllan Santos, Omar Richards, Martim Neto (Zoabi, 85), Demir Tiknaz (Aguilera, 57), Ole Pohlmann (João Novais, 57), Medina (Valentim, 46), Hassan (Clayton , 65) e Kiko Bondoso (João Tomé, 99).(Suplentes: Sina, João Novais, Vítor Gomes, Clayton, Zoabi, Aguilera, João Tomé e Valentim).Treinador: Petit.Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eduardo Ageu (28), Medina (39), Thauan Lara (41 e 82), Demir Tiknaz (52), Kiko Bondoso (53), Alysson Silva (66), João Tomé (103), Pedro Silva (112), Ricardo Dias (114), Zoabi (117) e Patrick William (120+1). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Thauan Lara (82).Assistência: 720 espetadores.





(Com Lusa)