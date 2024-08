Ronaldo diz que Portugal no Euro2024 foi "mediano" e confirma continuidade

“Faço um balanço mediano da participação de Portugal no Europeu. Foi uma lição bastante importante o Europeu e o futuro é risonho para esta geração. Temos de acreditar que Portugal irá fazer melhor”, afirmou Cristiano Ronaldo, numa ação de promoção de um novo canal de noticias português.



Sobre o torneio que decorreu na Alemanha, em que a seleção lusa foi eliminada nos quartos de final pela França, Ronaldo assumiu que a Espanha foi a melhor equipa e que acabou por ser um “justo vencedor”.



Mesmo com 39 anos, a cumprir 40 em fevereiro do próximo ano, Ronaldo garantiu que continua disponível para o selecionador Roberto Martínez e para os próximos jogos da fase de grupos da Liga dos Nações, que serão em setembro, outubro e novembro, perante Croácia, Escócia e Polónia.



“Quando deixar a seleção, não avisarei ninguém antes. Será uma decisão espontânea, mas pensada também. Agora, quero ajudar a seleção nos próximos compromissos, já em breve na Liga das Nações. Gostava muito de jogar”, confessou o avançado, que tem 212 jogos e 130 golos pela seleção nacional.



Sobre o final da carreira, Ronaldo disse que “não será para breve”, mas assumiu o desejo de terminar no seu atual clube, o Al Nassr, da Arábia Saudita.



“Depois disso, não me vejo a ser treinador. Irei fazer coisas fora do futebol”, concluiu.