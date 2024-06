Rui Silva indigitado novo presidente do Gil Vicente

Rui Silva terá agora como presidente adjunto Francisco Senra, que também fazia parte da cúpula diretiva do clube.A decisão já foi ratificada pela presidente da Assembleia Geral dos minhotos, Rui Gomes.As mudanças foram precipitadas pela demissão de Avelino Dias da Silva, que tinha sido eleito para o cargo em 1 de fevereiro, mas que explicou que as razões que o levaram assumir a liderança do clube “estão ultrapassadas”.”, disse o dirigente, na comunicação aos sócios.Avelino Dias da Silva, irmão de Francisco Dias da Silva, exerceu este curto mandato durante quatro meses e 20 dias, depois de uma disputa eleitoral como ex-futebolista Hugo Vieira, e na hora de saída pediu desculpas aos sócios, por interromper a liderança.