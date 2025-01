Simon Elisor reforça o ataque do Famalicão

O avançado francês Simon Elisor, que jogava no Metz, é reforço do Famalicão, com contrato até 2028, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. Não poderia pedir melhor acolhimento e pude confirmar que é um clube de topo, com infraestruturas muito boas, muito familiar e que dá bastante visibilidade a todos os jogadores”, afirmou o jogador aos canais do clube, garantindo ainda que irá “trabalhar arduamente para poder jogar o mais rapidamente possível”.



O avançado, de 25 anos, descreve-se como “um jogador técnico, que procura o golo e que gosta de combinar com os colegas de equipa”, comprometendo-se “a colocar as qualidades em prol do coletivo e ajudar a equipa ao máximo”.



Simon Elisor esteve ligado ao Metz na última temporada e meia, tendo estado parte desse período emprestado ao Metz.