Sporting com teste difícil em Barcelos na I Liga

O Sporting tem dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, os "dragões", mas o cenário pode mudar esta quinta-feira, caso os encarnados vençam na Madeira o Nacional, em jogo em atraso da oitava jornada.Se isso acontecer, o Benfica salta para o segundo posto, ficando apenas a um ponto do eterno rival lisboeta, quando, no final do ano, em 29 de dezembro, visita precisamente Alvalade.O Sporting chega a Barcelos, casa do atual 10.º classificado, depois de uma vitória tirada a "ferros" em Alvalade sobre o Boavista (3-2), a primeira do técnico João Pereira no campeonato, e também já sabendo o destino nos oitavos de final da Taça de Portugal, depois de na quarta-feira ter vencido o Santa Clara, por 2-1 (a.p.).Pereira "aterrou" na equipa principal com os "leões" com seis pontos de vantagem no topo. O cenário da perda da liderança ainda em 2024 deixa o treinador de 40 anos em situação difícil.O FC Porto joga um dia antes no campo do Moreirense, onde, esta temporada, já "caiu" para a Taça de Portugal, enquanto o Benfica recebe na segunda-feira o Estoril Praia.A partir das 20h30, no sábado, o FC Porto regressa a Moreira de Cónegos, onde já foi derrotado para a Taça de Portugal, na quarta eliminatória, por 2-1.





No Benfica, a 14 de setembro regressou Bruno Lage, que teve um bom arranque ao vencer o Santa Clara por 4-1, apesar do percalço na última ronda no campo do AVS (1-1), com os encarnados a terem na segunda-feira todas as condições para somar um triunfo.





Com Lage ao comando as "águias" já realizaram 17 jogos contabilizando 14 vitórias, 2 empates e uma derrota averbada em Munique frente ao Bayern (1-0).



No Estádio do Luz, o Benfica recebe um Estoril que ainda não venceu fora da Amoreira (é uma das cinco equipas que não sabe o que é ganhar fora) e leva apenas três pontos conquistados fora de portas, com três empates.



O Benfica-Estoril está marcado para as 18h45, a mesma hora do Vitória de Guimarães-Nacional, com a ronda a ficar encerrada pouco depois, com o Estrela da Amadora-Rio Ave (20:45).



Outros jogos



Nesta jornada, atenção também para o Sporting de Braga, no quinto posto e em crise, que viaja até aos Açores para defrontar no domingo o Santa Clara, o surpreendente quarto classificado da I Liga.



A ronda arranca na sexta-feira, com o Casa Pia, que continua a atuar em Rio Maior, em casa emprestada, a receber o Arouca.



Programa da 15.ª jornada:



- Sexta-feira, 20 dez:



Casa Pia – Arouca, 20h15



- Sábado, 21 dez:



Famalicão – Farense, 15h30



Boavista – AVS, 18h00



Moreirense - FC Porto, 20h30



- Domingo, 22 dez:



Santa Clara - Sporting de Braga, 18h00 em Lisboa



Gil Vicente – Sporting, 20h30



- Segunda-feira, 23 dez:



Benfica - Estoril Praia, 18h45



Vitória de Guimarães – Nacional, 18h45



Estrela da Amadora - Rio Ave, 20h45