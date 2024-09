Sporting vence Mafra por 2-1 na estreia de Harder e sem o lesionado Kovacevic

O Sporting, líder da I Liga de futebol, venceu hoje por 2-1 o Mafra, sexto do escalão secundário, num jogo de treino marcado pela estreia do dinamarquês Conrad Harder e a ausência do guarda-redes Vladan Kovacevic, devido a lesão.

Segundo a informação divulgada no site oficial, o jovem avançado, de 19 anos, o mais recente reforço do campeão nacional, foi utilizado a titular, mas os golos 'leoninos' foram marcados pelo avançado Lucas Anjos, que alinha na equipa B e entrou em campo após o intervalo, e o defesa Ricardo Esgaio.



O encontro não contou com a presença de vários jogadores do clube de Alvalade em representação das seleções nacionais, bem como dos atletas que estão a recuperar de lesão, entre os quais passou a estar Kovacevic, sem que o clube lisboeta tenha informado qual o problema clínico do sérvio.