Tondela e Felgueiras empatam a uma bola em Coimbra

João Santos (54 minutos) inaugurou o marcador, para os visitantes, e Roberto (64) igualou o resultado através de uma grande penalidade, o que levou a mais uma igualdade das duas equipas, que, desde o início da época, só sabem o que é empatar.



Dos cinco rentes à baliza na primeira parte, quatro foram protagonizados pelo Tondela, com dois a criarem perigo junto da baliza de Bruno Pinto, com Xavier (07) a fazer 'tremer' o poste direito e Ceitil (37) a finalizar para as mãos do guarda-redes.



João Santos (54), assistido por Edwin Vente, acabou por inaugurar o marcador, ao cabecear a bola direta ao poste esquerdo da baliza de Bernardo Fontes.



Dez minutos depois, o Tondela igualou o resultado através de uma grande penalidade marcada por Roberto.



Na segunda parte, as duas formações lutaram pela vantagem no marcador, com ambos os guarda-redes a segurarem o resultado. João Santos (88) fez o remate mais perigoso, ao cabecear para o lado de fora do poste direito.



Com este empate, o Tondela soma quatro pontos e sobe, provisoriamente, à nona posição, logo seguido do Felgueiras, que contabiliza igualmente quatro e é 10.º.







Jogo no Estádio Cidade de Coimbra, em Coimbra.



Tondela – Felgueiras, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, João Santos, 54 minutos.



1-1, Roberto, 64 (grande penalidade).



Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, João Afonso, Ricardo Alves, Talocha (Bebeto, 61), Tiago Manso (Trayvon Fuller, 69), Ceitil (Cícero, 46), Hélder Tavares (Nuno Cunha, 78), Maviram (Cascavel, 61), Xavier, Roberto e Pedro Maranhão.



(Suplentes: Gabriel Souza, Bebeto, Nuno Cunha, Cícero, Jordi Pola, Cascavel, Miro, Trayvon Fuller e Rodrigo Ramos).



Treinador: Luís Pinto.



- Felgueiras: Bruno Pinto, António Eiró, Afonso Silva, Rui Rampa (Julián Bonilla, 46), Edwin Vente, Landinho (Aílson Jr., 76), Vasco, Gabi (David Veiga, 76), Feliz Vaz (João Santos, 46), Théo Fonseca (Arthur Jr., 83) e Léo Teixeira.



(Suplentes: Cristiano, Pedro Rosas, Julián Bonilla, David Veiga, Berna, João Santos, Aílson Jr., Arthur Jr. e Bruninho).



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Roberto (34), Rui Rampa (39), Tiago Manso (66) e Trayvon Fuller (90+1).



Assistência: 679 espetadores.