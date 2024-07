O Torreense, da II Liga de futebol, venceu hoje o Belenenses, por 2-1, num jogo particular disputado no Estádio do Restelo, em Belém, e que serviu para o emblema da Liga 3 apresentar-se aos sócios e adeptos.

Os reforços Tobias Thomsen e Jean Marie Mathys estiveram em destaque ao apontaram os golos da formação 'azul-grená', ao passo que Rodrigo Pereira, reforço dos 'azuis' neste defeso, anotou o golo dos lisboetas, que cumpriram o último jogo de preparação antes do início do campeonato, agendado para o próximo dia 02 de agosto, na receção ao Caldas.



Já o Torreense vai ainda receber o Alverca, no dia 31 (17:00), e a União de Leiria, no dia 03 de agosto (18 horas), antes do arranque da II Liga portuguesa de futebol.