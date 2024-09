Tozé Marreco estreia-se pelo Farense na visita ao AVS que fecha a jornada

O Farense, ainda sem pontos e que estreia o novo treinador Tozé Marreco, visita hoje o AVS no encerramento da sétima jornada da I Liga de futebol, com a formação da casa a procurar regressar às vitórias.

O AVS, que vem de uma derrota na visita ao Sporting, soma sete pontos no campeonato e ainda não perdeu em casa (duas vitórias e um empate), procurando regressar aos triunfos frente ao Farense.



Já os algarvios, que despediram José Mota e contrataram Tozé Marreco, vão procurar somar os primeiros pontos da época na estreia do novo técnico, após um início de temporada com seis derrotas em seis jogos disputados, que lhe valem o último lugar.



O jogo entre o AVS e o Farense está agendado para o Estádio do Clube Desportivo das Aves, pelas 20:15, numa partida que vai ser dirigida por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



Resultados e programa da sétima jornada:



- Sexta-feira, 27 set:



Estoril Praia - Sporting, 0-3



- Sábado, 28 set:



Estrela da Amadora - Moreirense, 2-1



Casa Pia - Vitória de Guimarães, 1-1



Benfica - Gil Vicente, 5-1



- Domingo, 29 set:



Famalicão - Nacional, 0-0



FC Porto - Arouca, 4-0



Santa Clara - Boavista, 1-0



Sporting de Braga - Rio Ave, 4-0



- Segunda-feira, 30 set:



AVS - Farense, 20:15