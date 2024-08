Treinador do Casa Pia relativiza arranque e confia no triunfo perante Santa Clara

“O nosso trabalho tem de ser relativizar e olhar para as coisas positivas. A vitória ainda não apareceu, mas irá aparecer seguramente, pela forma como estamos a trabalhar e a agarrar os momentos positivos, para fazer crescer a equipa e ter consistência. O fácil é fazer uma vez, difícil é fazê-lo permanentemente. Nós estaremos mais perto da vitória se fizermos o que temos de fazer repetidamente”, sublinhou o treinador dos lisboetas.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a formação açoriana, João Pereira frisou a importância de jogar junto dos adeptos e abordou a receção a um adversário competente, cujo treinador Vasco Matos foi adjunto no Casa Pia durante três épocas.



“Esperamos uma equipa competente e um clube que tem um treinador que pertenceu já ao Casa Pia. Conheço grande parte da estrutura do Santa Clara também, e da nossa parte também existem pessoas altamente competentes e capacitadas que apresentam soluções para conseguirmos os três pontos. É uma excelente oportunidade para aplicar a mentalidade que queremos: vencer a cada semana e darmos a melhor versão”, disse.



Com duas derrotas e ainda sem golos marcados, o Casa Pia trabalhou a finalização esta semana e, face à lesão de Clau Mendes, João Pereira afirmou ter várias soluções, como os outros avançados Max Svensson e Samuel Obeng, ou ainda adaptar Pablo Roberto e Raúl Blanco, numa perspetiva de que, após o primeiro golo, muitos mais irão aparecer.



“É tudo mais saudável quando se ganha. Faltam 32 jornadas e muito ponto para poder disputar. Estamos em construção de um plantel e de uma mentalidade de trabalho e cultura. Cabe-nos dar continuidade a esse trabalho, mas sem estarmos obcecados com isso. Nas outras anteriores experiências, também começámos sempre a perder. Não podemos tirar conclusões nas primeiras rondas, pois conseguimos sempre dar a volta. Acreditamos muito na nossa competência e estamos próximos do pretendido”, frisou.



Nesta temporada, perspetiva-se uma maior concorrência pela titularidade na baliza do Casa Pia, sobretudo entre o experiente Ricardo Batista e a contratação costa-riquenha Patrick Sequeira, mas João Pereira não desvendou qual deles figurará no ‘onze’ inicial.



“Temos três excelentes guarda-redes. O Daniel Azevedo tem sido importantíssimo pela forma como quer ajudar os colegas, o Ricardo Batista é uma referência no clube e tem responsabilidade como capitão, e o Patrick deu provas no último duelo e uma resposta extremamete positiva. Estão os três preparados, veremos quem vai jogar”, expressou.



O Casa Pia, 18.º e último classificado, ainda sem pontos, recebe o Santa Clara, sétimo, com três, no sábado, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, na terceira ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.