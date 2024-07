Vinicius Lopes assina contrato com o Santa Clara

“Estou muito satisfeito por continuar a vestir esta camisola. No ano passado vivi momentos muito bonitos aqui no Santa Clara e senti sempre um grande carinho por parte de todos os açorianos”, afirmou o atleta de 25 anos, citado em comunicado.



Vinicius Lopes, que na última temporada já representou o Santa Clara por empréstimo do Botafogo, alertou ainda para a exigência da I Liga de futebol.



“Agora é tempo de trabalhar para estarmos preparados para a nova temporada, que com toda a certeza será ainda mais exigente do que a última”, reforçou.



O brasileiro assinou pelo Santa Clara até 2028, depois da na época transata ter assinado três golos e uma assistência em 28 jogos.



No currículo, o extremo conta com passagens pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, Botafogo e Goiás, do Brasil.