Vitória de Guimarães regula relacionamento com claque

Num comunicado divulgado no site oficial, os vimaranenses indicam que o acordo respeita aos “termos e condições subjacentes a qualquer apoio técnico, financeiro, material ou de qualquer espécie” ao Grupo Organizado de Adeptos (GOA)., acrescenta a nota.logísticos e financeiros prestados pela SAD dos vimaranenses no auxílio às atividades da claque White Angels e “”, lê-se no comunicado.O clube minhoto já iniciou o registo do GOA junto da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), entidade que vai publicitar o protocolo assim que “o processo esteja concluído”.