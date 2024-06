Vitória inicia hoje nova época com testes médicos

Com o início das competições marcado para 25 de julho, data da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, o clube vimaranense foi o primeiro do escalão maior a regressar ao trabalho após o encerramento da temporada 2023/24, com os três reforços: o defesa João Teixeira Mendes (ex-FC Porto) e os médios Marco Cruz (ex-Sporting) e Samu (ex-Vizela) a apresentarem-se na academia vitoriana.



Também os guarda-redes Charles, Rafa Oliveira e Gui, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Alberto Costa, Jorge Fernandes, Manu Silva, Tomás Ribeiro, Mikel Villanueva, Ricardo Mangas e Afonso Freitas, os médios Tomás Händel, Diogo Sousa, Hugo Nunes, Tiago Silva, Zé Carlos, Gonçalo Nogueira, Nuno Santos e João Mendes e os avançados Telmo Arcanjo, Jota Silva, Nélson Oliveira e Adrián Butzke se apresentaram ao departamento médico do clube.



O guarda-redes Bruno Varela, com regresso ao trabalho agendado para segunda-feira após ser convocado para a seleção de Cabo Verde, o defesa central Tounkara, chamado à seleção sub-23 do Mali, apurada para o torneio masculino de futebol de Paris2024, a realizar-se entre 24 de julho e 9 de agosto, e o também central Borevkovic, que deve juntar-se ao plantel na quinta-feira, foram as ausências.



Já o médio André André deixou o plantel, após três assistências em 20 jogos oficiais em 2023/24, a sua nona temporada ao serviço do emblema da cidade berço, assim como o extremo Kaio César, que cumpriu 14 jogos na segunda metade da temporada anterior, por empréstimo dos brasileiros do Coritiba.



O plantel treinado por Rui Borges, sucessor de Álvaro Pacheco no comando técnico dos vitorianos, após ter conduzido o Moreirense, a outra equipa do concelho de Guimarães, ao sexto lugar na edição de 2023/24 da I Liga, deve começar a treinar esta quinta-feira.



Quinto classificado no campeonato anterior, o Vitória de Guimarães disputa o primeiro encontro particular em 6 de julho, perante o Trofense, da Liga 3, em Guimarães, e cumpre o estágio de pré-temporada entre 7 e 13 de julho, na região do Algarve, onde vai defrontar o Farense, no dia 10, e os ingleses do Middlesbrough, no dia 13.



Plantel provisório Vitória de Guimarães para 2024/25:



- Guarda-redes: Bruno Varela, Charles, Rafa Oliveira e Gui.



- Defesas: Miguel Maga, Bruno Gaspar, Alberto Costa, Jorge Fernandes, Manu Silva, Borevkovic, Tomás Ribeiro, Mikel Villanueva, Tounkara, Ricardo Mangas, Afonso Freitas e João Teixeira Mendes (ex-FC Porto).



- Médios: Tomás Händel, Diogo Sousa, Hugo Nunes, Tiago Silva, Zé Carlos, Gonçalo Nogueira, Nuno Santos, Marco Cruz (ex-Sporting), João Mendes e Samu (ex-Vizela).



- Avançados: Telmo Arcanjo, Jota Silva, Nélson Oliveira e Adrián Butzke.



Treinador: Rui Borges.