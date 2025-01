Presidente da República felicita Portugal por apuramento para as `meias`

"O entusiasmo, a determinação e a enorme vontade de vencer, têm sido na nossa seleção, nos seus atletas, treinador e equipa técnica, uma constante que honra e orgulha todos os portugueses", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, em nota publicada no site da presidência.

A seleção portuguesa, que vai defrontar nas `meias` a campeã em título Dinamarca, chegou ao final do tempo regulamentar igualada 26-26, tendo, no prolongamento, vencido com um golo nos instantes finais de Martim Costa (31-30).

