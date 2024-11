João Ferreira sagra-se campeão nacional de TT

Ferreira concluiu o último dia da prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco em Torres Vedras a 6.24,9 minutos do vencedor, o seu rival na luta pelo título João Dias (Can Am), com o campeão de 2023, Tiago Reis (Taurus), na segunda posição, a 5.01,3 minutos do vencedor.



“Fizemos uma prova extremamente boa, conseguimos a nossa primeira vitória à geral neste campeonato, o que comprova que merecemos estar nesta luta até ao fim. O João Ferreira é um justo vencedor do campeonato”, sublinhou João Dias, vencedor da Baja do Oeste.



Com estes resultados, o novo campeão termina o campeonato com 136 pontos, mais 13 do que João Dias, que fechou a temporada com 123.



“Queria começar por dar os parabéns ao João Dias pelo excelente ritmo que conseguiu impor e pela sua primeira vitória. Nós gerimos a corrida de trás para a frente, atacámos quando sentimos que era necessário, mas gerimos muito e somámos os pontos necessários para a conquista do título”, começou por dizer.



O piloto leiriense, de 25 anos, conquistou o seu segundo título absoluto, depois de ter sido campeão em 2022.