Marc Márquez domina treinos do GP da Austrália de MotoGP

Na luta particular pelo título mundial de pilotos, o espanhol Jorge Martin (Ducati) levou a melhor, ao terminar na quarta posição da tabela de tempos, a 0,197 segundos do mais velho dos irmãos Márquez, batendo o seu rival e campeão em título, Francesco Bagnaia (Ducati), que foi o quinto mais rápido, a 0,243.A sessão chegou mesmo a estar interrompida devido à presença de uma gaivota no interior da pista.Para sábado, está prevista a realização de uma sessão de treinos livres, da qualificação e da corrida sprint.A corrida principal disputa-se no domingo.