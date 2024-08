Rovanperä desiste e Ogier vence Rali da Finlândia

Ogier terminou as 20 classificativas com o tempo de 2:25.41,9 horas, deixando na segunda posição o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 40,1 segundos, com o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) em terceiro, a 1.14,1 minutos.



Esta foi a segunda vitória de Ogier esta temporada, depois de já ter vencido o Rali de Portugal, em maio, apesar de estar a participar no Mundial a tempo parcial.



Kalle Rovanperä, que liderou desde o primeiro troço de sexta-feira, chegou à penúltima classificativa com 45 segundos de vantagem sobre Ogier. No entanto, o piloto de 23 anos bateu numa pedra, saiu da trajetória e acabou por capotar o seu Yaris.



Ogier, que este ano perdeu o Rali da Sardenha por 0,2 segundos para o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) na última especial, viu agora o destino colocar-lhe a vitória nas mãos. Desde 2021 que o oito vezes campeão mundial não terminava a prova finlandesa, conquistando o 61.º triunfo da carreira.



“Ainda é difícil festejar. Uma vitória na Finlândia sabe sempre bem, mas não desta forma. Estou muito triste pelo Kalle. Teve azar com uma pedra e é uma pena. Nós tivemos azar na Sardenha, ao perdermos a prova na última classificativa [devido a um furo], mas aqui tivemos sorte. É assim o desporto”, frisou o piloto francês.



Há sete anos que um finlandês não vence esta prova, mantendo-se a série negra. Rovanperä nunca venceu a prova caseira, sofrendo a segunda desistência consecutiva devido a despiste no seu rali.



Já Ogier, ascendeu ao segundo lugar do campeonato, apesar de estar a participar no Mundial a tempo parcial.



Ott Tänak desistiu na sexta-feira e ficou a zero, descendo ao terceiro lugar, enquanto o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) sofreu um problema mecânico no sábado e também não pontuou, descendo ao quarto posto.



Aproveitou Neuville para cavar um fosso de 27 pontos, mais 19 do que tinha à partida desta prova, quando faltam apenas quatro ralis para terminar a temporada.



“Foi uma autêntica montanha russa de emoções”, admitiu o belga, no final.



Neuville tem, agora, 166 pontos contra os 138 de Ogier e os 137 de Tänak.



No Mundial de Construtores, a Hyundai aumentou para 20 os pontos de vantagem sobre a Toyota.



No WRC2, vitória para o sueco Oliver Solberg (Skoda Fábia), que bateu o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), diretor desportiva da marca nipónica, por 39 segundos.



A próxima ronda será o Rali da Grécia, de 5 a 8 de setembro.