Meia Maratona de Lisboa e corrida associada esgotadas com 32.000 inscritos

A este número, o clube liderado por Carlos Moia revela que se juntam mais 20 mil participantes na Meia Maratona de Lisboa, cujas inscrições esgotaram em outubro último, e que partilha a linha de partida, na Ponte 25 de Abril, em Almada, e de meta, na capital portuguesa.



“Esgotar com tanta antecedência é um enorme incentivo para continuarmos o nosso trabalho. Lisboa tem-se afirmado como um destino de excelência para turistas e desportistas, e as nossas provas refletem essa vitalidade. Acreditamos no poder do desporto para promover um estilo de vida saudável”, referiu Moia.



O Maratona revela que espera “quase 16 mil” atletas estrangeiros oriundos de 106 nacionalidades, entre os 32 mil do pelotão global.



A Meia Maratona de Lisboa foi, em 2019, cofundadora do circuito internacional ‘superhalfs’, composto por seis das mais prestigiadas meias-maratonas da Europa, e que inclui ainda as provas de Berlim, Praga, Valência, Copenhaga e Cardiff.