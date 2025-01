Dakar2025. Acidente retira Sébastien Loeb da corrida

“Acabou para Loeb e Fabien Lurquin. (...) Após inspeção [ao Dacia] pelos técnicos FIA, não tiveram permissão para partir para a quarta etapa”, pode ler-se numa publicação da organização na rede social ‘X’ (antigo Twitter).



O capotamento que o eneacampeão do Mundial de ralis sofreu na terceira etapa deixou-o de novo afastado de uma primeira vitória no deserto, depois de ter sido terceiro em 2019 e 2024 e segundo em 2017, 2022 e 2023.



O francês de 50 anos abandona, assim, pela terceira vez, depois de 2018 e 2021, após rebolar uma série de vezes na especial entre Bisha e Al Henakiyah, na Arábia Saudita, onde decorre a prova.



Além dos danos no veículo, os dois tripulantes terminaram com dores a etapa, mais de uma hora atrás dos líderes, mas acabaram mesmo por desfalcar a corrida, que já tinha perdido o vigente campeão nos automóveis, o espanhol Carlos Sainz (Ford), também por danos no carro, no caso na jaula de segurança.



Nos automóveis, o sul-africano Saood Variawa (Toyota), de apenas 19 anos, venceu a terceira tirada, enquanto o compatriota Henk Lategan (Toyota) segue comandante da geral, em que o português João Ferreira (Mini) é nono, a 32.07 minutos do timoneiro.



Henk Lategan comanda a prova com um total de 19:04.53 horas, sendo agora secundado pelo qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 7.17 minutos, enquanto o sueco Mattias Ekström (Ford) é terceiro, com mais 9.34.



O piloto português Gonçalo Ribeiro (Red Bull) ascendeu hoje ao segundo posto da classe Challenge, para veículos ligeiros, ao ser sétimo na terceira etapa, ganha pelo argentino Nicolas Cavigliasso (Team BBR), líder com um total de 20:24.43 horas.



Nos SSV, outra categoria dos veículos ligeiros, Alexandre Pinto (Old Friends) foi quarto, a 13.32 minutos do vencedor, o chileno Francisco Lopez Contardo (Can-Am Factory), mantendo assim o terceiro lugar na geral, a 1:12.34 horas do comandante, o francês Xavier de Soultrait (RZR).



Nas motos, Rui Gonçalves (Sherco) continua a ser o melhor português, tendo hoje sido 15.º, o que lhe permitiu subir quatro lugares, para 19.º da geral. Na liderança da geral continua o australiano Daniel Sanders (KTM), tendo agora apenas com 1.57 minutos de vantagem para o segundo classificado, o norte-americano Skyler Howes (Honda).



Na quarta-feira disputa-se a quarta etapa da edição deste ano do Dakar, entre Al Henakiyah a Al’Ula, uma tirada maratona com 415 quilómetros cronometrados.