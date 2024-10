Emanuel Silva "empurrado" para a Comissão de Atletas Olímpicos

”, referiu.No segundo dia do Fórum Nacional de Atletas, organizado pela CAO, Emanuel Silva, que anunciou a retirada do desporto de alta competição em abril, lembrou que ainda “faltam alguns meses” para as eleições, que “podem ser uns meses de análise, de reflexão, de aconselhamento”, e que esta será sempre uma decisão familiar.”, assumiu.O antigo canoísta garante que a decisão “tem de ser muito bem estruturada” e “muito consciente”, porque se está “a falar da Comissão da Atletas Olímpicos, não é propriamente a comissão do bairro”.”, afirmou.Emanuel Silva conquistou a medalha de prata em Londres2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Fernando Pimenta, não conseguindo uma vaga para Paris2024, nos quais poderia ter disputado os seus sextos Jogos Olímpicos.