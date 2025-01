Estados Unidos conquistam United Cup de ténis pela segunda vez

Gauff, terceira classificada do ranking mundial feminino, colocou a equipa norte-americana em vantagem, ao impor-se em dois sets à polaca Iga Swiatek, segunda da hierarquia da WTA, por duplo 6-4, após uma hora e 49 minutos de confronto no 'court' em piso rápido.



O compatriota Fritz, quarto colocado no ranking mundial masculino, encontrou mais oposição por parte de Hubert Hurkacz, número 16 do mundo, mas conseguiu vencer em três sets, pelos parciais de 6-4, 5-7, 7-6 (7-4), num encontro concluído em duas horas e 19 minutos.



Os triunfos dos tenistas norte-americanos nos dois embates de singulares tornaram desnecessária a realização do encontro misto de pares e asseguraram aos Estados Unidos a conquista do segundo título, depois de terem vencido a edição inaugural, em 2023.



A Polónia, que ficou em situação muito fragilizada quando Swiatek (mais bem posicionada no ranking do que Gauff), foi derrotada pela norte-americana, volta a perder na final da prova, após ter sido batida pela Alemanha, em 2024.