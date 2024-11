FC Porto perde por 3-0 em Milão para a `Champions` de voleibol feminino

Sem surpresas, as portistas, a jogar contra as atuais vice-campeãs da 'Champions', cederam pelos parciais de 25-15, 27-25 e 25-17, ocupando o último lugar do grupo.



No outro jogo, disputado na quarta-feira, o VakifBank de Istambul derrotou por 3-1 o Calcit Kamnik, da Eslovénia.



Na estreia do 'dragão' na fase principal da Liga dos Campeões, foi muito clara a superioridade do clube milanês, um dos favoritos à vitória final.



A neerlandesa Nikia Dalderoop, do Vero Volley, foi a melhor pontuadora na partida, assegurando a conclusão de 17 pontos. A brasileira Victoria Pinto, do FC Porto, conseguiu 13 pontos.



Campeãs nacionais pela primeira vez de forma autónoma na última época, na sequência dos três títulos conquistados sob a designação de AJM/FC Porto, devido à parceria com a Academia José Moreira, as 'azuis e brancas' asseguraram o regresso de um clube português à 'champions' volvidos 19 anos - o anterior representante, em 2005/2006, fora o CA Trofa.



Além das italianas do Numia Vero Volley Milano, que foram derrotadas pelas compatriotas do Conegliano na última final da 'Champions', as campeãs portuguesas encontram no Grupo C as turcas do VakifBank, detentoras de seis troféus europeus (2010/11, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2022/23) e quatro mundiais (2013, 2017, 2018 e 2021), e o pentacampeão esloveno Calcit Kamnik, ainda à procura da primeira vitória numa fase de grupos.



Os vencedores das cinco 'poules' seguem para os quartos de final, na companhia dos três clubes oriundos dos play-offs a duas mãos entre os segundos colocados e o melhor terceiro, enquanto os últimos ficam automaticamente afastados.



Já os restantes terceiros classificados serão relegados para os 'quartos' da Taça CEV, segunda prova de clubes da Confederação Europeia de Voleibol (CEV).