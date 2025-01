Frederico Silva vence Henrique Rocha no Oeiras Open 2

O tenista português Frederico Silva ultrapassou uma longa e dura batalha com o compatriota Henrique Rocha para se apurar para os "quartos" do Indoor Oeiras Open 2, que está a decorrer nos courts cobertos do Jamor.

Num duelo muito intenso e bem disputado, o jogador das Caldas da Rainha conseguiu levar a melhor frente ao jovem adversário, de 20 anos, depois de salvar cinco "match points" e fechar o encontro com os parciais de 6-7 (3-7), 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5), ao cabo de três horas e 35 minutos.



Diante de bancadas bem compostas e entusiasmadas com o nível de ténis praticado por ambas as partes, Frederico Silva, que ocupa o 307.º lugar do "ranking" mundial, recuperou de uma desvantagem de 7-6 e 5-2 para se qualificar, pela primeira vez desde junho de 2023, para os quartos de final de um torneio do ATP Challenger Tour.



Derrubado o número três nacional, recentemente chegado da Austrália, onde esteve a disputar a fase de qualificação do "Happy Slam", o tenista caldense marcou encontro com o norte-americano Mackenzie McDonald (130.º ATP) na próxima fase da prova, agendada para esta sexta-feira.