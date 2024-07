Futsal. Joel Rocha renova como treinador do Sp. Braga até 2028

O treinador Joel Rocha prolongou o contrato com o Sporting de Braga até 2028, informou hoje o clube minhoto, finalista da última edição do campeonato nacional de futsal.

O técnico de 42 anos levou, na temporada passada, a equipa bracarense à final do campeonato, que perdeu para o Sporting, garantindo, ainda assim, o regresso à Liga dos Campeões em 2024/25 com esse segundo lugar.



Joel Rocha, que chegou a Braga em 2021, conquistou, esta época, a Taça de Portugal.



"Aquilo que todos queremos é que esta relação possa continuar com mais dias felizes, de alegria e vitórias, sabendo que todos nós, clube, equipa e todos os departamentos envolvidos, estamos mais bem preparados para continuarmos a ser uma equipa de referência e de excelência", disse o treinador aos meios de comunicação do clube.



Joel Rocha disse estar a contar com o forte apoio dos adeptos, deixando o apelo a que "a massa adepta apaixonada e fervorosa", que considera "uma das grandes qualidades" que o clube tem, "continue a estar presente e a aparecer" e até "a aumentar o seu número".