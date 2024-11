Futsal. Sporting vence Anderlecht e lidera Ronda de Elite

Alex Merlim, no primeiro minuto, Zicky Té, aos 15, Allan Guilherme, aos 36, e Henrique Rafagnin, aos 40, apontaram os tentos dos ‘leões’, com Cainan de Matos a reduzir para o Anderlecht, aos 31, em jogo disputado no Pavilhão João Rocha, a ‘casa’ dos lisboetas.



No primeiro jogo, o Sporting de Braga triunfou por 4-2 face aos checos do SK Interobal Plzen, que defrontam a equipa anfitriã na próxima jornada.



Estavam decorridos apenas 13 segundos de jogo e já o Sporting estava na frente, com uma entrada de rompante criada por Alex Merlim, a fletir para zona frontal e a atirar, quando alguns adeptos sportinguistas ainda estavam a entrar no João Rocha.



O Anderlecht procurou reagir e, durante alguns momentos, foi capaz de ter mais tempo a posse de bola e de jogar perto da área ‘leonina’, mas sem grandes incómodos para o guarda-redes Henrique Rafagnin, apesar das tentativas.



Muito marcado pelos adversários e com pouco espaço de execução, Zicky Té aproveitou uma falha defensiva de dois rivais para se isolar face ao guarda-redes Giovanni e disparar com força para o segundo dos ‘leões’, aos 15 minutos.



O segundo tempo trouxe um Sporting a controlar as incidências, sem deixar o conjunto belga criar ocasiões flagrantes, mas, aos 31 minutos, uma boa jogada coletiva do Anderlecht fez ‘tremer’ os lisboetas, com Cainan de Matos a rodar em posição frontal e a reduzir.



A equipa ‘verde e branca’ procurou desde logo resgatar o conforto na partida e viu Tomás Paçó, com um disparo de longe, acertar em cheio no poste, aos 33 minutos, mas o tento da tranquilidade chegaria mesmo, aos 36.



Um remate do Anderlecht foi intercetado, originando o contra-ataque letal conduzido por Allan Guilherme, que, com tempo e espaço, finalizou com sucesso. Henrique Rafagnin fechou o triunfo no derradeiro segundo, com os belgas em ‘5x4’.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Anderlecht – Sporting, 1-4.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Alex Merlim, 01 minutos.



0-2, Zicky Té, 15.



1-2, Cainan de Matos, 31.



1-3, Allan Guilherme, 36.



1-4, Henrique Rafagnin, 40.



Equipas:



- Anderlecht: Giovanni, Rangel, Gréllo, Cainan de Matos e Darlan. Jogaram ainda Raúl Jiménez, Lucas Perin, Alberto Saura, Steven Dillien, Gil de Kerf, Eduardo Borges e Antonio Sekulic.



Treinador: Luca Cragnaz.



- Sporting: Henrique Rafagnin, João Matos, Alex Merlim, Taynan e Anton Sokolov. Jogaram ainda Tatinho, Pauleta, Zicky Té, Wesley Reinaldo, Bernardo Paçó, Diogo Santos, Allan Guilherme, Tomás Paçó e Rúben Freire.



Treinador: Nuno Dias.







Árbitros: Yangos Yiangou (Chipre) e Petar Radojcic (Sérvia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrique Rafagnin (12), Rangel (17) e Lucas Perin (26).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.